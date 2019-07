மாவட்ட செய்திகள்

சமஸ்கிருதம் பழமையான மொழி என்ற வாசகத்தை பிளஸ்-2 புத்தகத்தில் இருந்து நீக்க வேண்டும் ஜவாஹிருல்லா பேட்டி + "||" + Interview with Jawahirullah to remove the text of Sanskrit as the oldest language from Plus Two

சமஸ்கிருதம் பழமையான மொழி என்ற வாசகத்தை பிளஸ்-2 புத்தகத்தில் இருந்து நீக்க வேண்டும் ஜவாஹிருல்லா பேட்டி