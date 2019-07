மாவட்ட செய்திகள்

சேந்தமங்கலம் பகுதியில் கனமழைவிவசாய நிலங்களில் தண்ணீர் தேங்கியதுஅரசு பள்ளிக்கு விடுமுறை + "||" + Heavy rains in Chandamamangalam Water accumulated in agricultural lands Vacation to Government School

சேந்தமங்கலம் பகுதியில் கனமழைவிவசாய நிலங்களில் தண்ணீர் தேங்கியதுஅரசு பள்ளிக்கு விடுமுறை