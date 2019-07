மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புஎடியூரப்பா அரசு வெற்றிநிதி மசோதாவும் நிறைவேறியது + "||" + A vote of confidence in the Karnataka Assembly Yeddyurappa Government Success The finance bill also passed

கர்நாடக சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புஎடியூரப்பா அரசு வெற்றிநிதி மசோதாவும் நிறைவேறியது