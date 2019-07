மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டணி அரசு கவிழ்ந்துவிட்டதால்கர்நாடக சட்டசபை சபாநாயகர் ரமேஷ்குமார் ராஜினாமா + "||" + As the coalition government collapsed Ramesh Kumar resigns as Speaker of Karnataka Assembly

கூட்டணி அரசு கவிழ்ந்துவிட்டதால்கர்நாடக சட்டசபை சபாநாயகர் ரமேஷ்குமார் ராஜினாமா