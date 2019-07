மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழியில் வீடுகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைக்க நடவடிக்கை வர்த்தக சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Proposal to set up rain water harvesting tank at homes in Sirkazhi

சீர்காழியில் வீடுகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைக்க நடவடிக்கை வர்த்தக சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம்