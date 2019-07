மாவட்ட செய்திகள்

துபாயில் இருந்து மங்களூருவுக்குவிமானத்தில் கடத்தி வந்த ரூ.33 லட்சம் தங்கம் பறிமுதல்கேரளாவை சேர்ந்த 2 பேர் கைது + "||" + From Dubai to Mangalore Gold worth Rs 33 lakh seized 2 arrested from Kerala

துபாயில் இருந்து மங்களூருவுக்குவிமானத்தில் கடத்தி வந்த ரூ.33 லட்சம் தங்கம் பறிமுதல்கேரளாவை சேர்ந்த 2 பேர் கைது