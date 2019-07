மாவட்ட செய்திகள்

கும்பல் தாக்குதலில் காயம் அடைந்ததிருநங்கை சிகிச்சை பலனின்றி சாவு3 பேர் கைது + "||" + Wounded in the mob attack Transgender treatment dies without effect 3 arrested

கும்பல் தாக்குதலில் காயம் அடைந்ததிருநங்கை சிகிச்சை பலனின்றி சாவு3 பேர் கைது