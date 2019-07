மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில்பெட்டிகள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை தனியார்மயமானால் மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தப்படும் + "||" + If the railway factory is privatized, the central government will fight

ரெயில்பெட்டிகள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை தனியார்மயமானால் மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தப்படும்