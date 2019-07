மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் கேட்டு காலிகுடங்களுடன் கிராம மக்கள் தர்ணா + "||" + The village darna asking for drinking water

குடிநீர் கேட்டு காலிகுடங்களுடன் கிராம மக்கள் தர்ணா