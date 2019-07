மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரியில்ரூ.2 கோடியில் புற்றுநோய் சிகிச்சை பிரிவு அமைக்க நடவடிக்கைகலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல் + "||" + At Thoothukudi Government Hospital Steps to set up cancer treatment unit at Rs 2 crore

