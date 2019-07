மாவட்ட செய்திகள்

பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் அம்பலமானதுதாயால் கொல்லப்பட்ட சிறுமிகள் பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளாகி இருந்த கொடூரம் + "||" + The little girls killed by the mother The cruelty of being raped

பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் அம்பலமானதுதாயால் கொல்லப்பட்ட சிறுமிகள் பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளாகி இருந்த கொடூரம்