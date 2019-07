மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே, அங்கன்வாடி மையத்துக்குள் புகுந்து பெண் உதவியாளருக்கு கத்திக்குத்து - மர்ம நபருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Into the Anganwadi Center To the female assistant Screaming Stab

கூடலூர் அருகே, அங்கன்வாடி மையத்துக்குள் புகுந்து பெண் உதவியாளருக்கு கத்திக்குத்து - மர்ம நபருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு