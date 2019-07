மாவட்ட செய்திகள்

கறவை பசுக்கள், ஆடுகள் வழங்க கிராம சபைக் கூட்டங்கள் மூலம் பயனாளிகள் தேர்வு - கலெக்டர் சிவஞானம் தகவல் + "||" + Provide milch cows and goats Beneficiaries are selected through Gram Sabha meetings

கறவை பசுக்கள், ஆடுகள் வழங்க கிராம சபைக் கூட்டங்கள் மூலம் பயனாளிகள் தேர்வு - கலெக்டர் சிவஞானம் தகவல்