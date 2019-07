மாவட்ட செய்திகள்

இயற்கையாக தயாராகும் உப்பால் மக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை எனக்கூறி அயோடின் கலந்த உப்பு விற்பனைக்கு எதிராக வழக்கு; ஐகோர்ட்டு டிவி‌ஷன் பெஞ்சுக்கு மாற்றி தனி நீதிபதி உத்தரவு + "||" + Case against sale of iodine-based salt, claiming that natural salt does not affect people

இயற்கையாக தயாராகும் உப்பால் மக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை எனக்கூறி அயோடின் கலந்த உப்பு விற்பனைக்கு எதிராக வழக்கு; ஐகோர்ட்டு டிவி‌ஷன் பெஞ்சுக்கு மாற்றி தனி நீதிபதி உத்தரவு