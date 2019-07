மாவட்ட செய்திகள்

ஆடி-18 பண்டிகைக்கு மேட்டூர் அணையில் கூடுதலாக தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் - பக்தர்கள் கோரிக்கை + "||" + The Adi-18 festival is to open up additional water in Mettur Dam - Request of pilgrims

ஆடி-18 பண்டிகைக்கு மேட்டூர் அணையில் கூடுதலாக தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் - பக்தர்கள் கோரிக்கை