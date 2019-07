மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய மருத்துவ ஆணையத்துக்கு எதிர்ப்பு: குமரியில் 400 தனியார் ஆஸ்பத்திரிகள் அடைப்பு + "||" + Opposition to the National Medical Commission: 400 private hospitals blocked in Kumari

தேசிய மருத்துவ ஆணையத்துக்கு எதிர்ப்பு: குமரியில் 400 தனியார் ஆஸ்பத்திரிகள் அடைப்பு