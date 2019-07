மாவட்ட செய்திகள்

போட்டியின்றி தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டார்கர்நாடக சட்டசபை புதிய சபாநாயகராகவிஸ்வேசுவர ஹெக்டே காகேரி பதவி ஏற்றார் + "||" + As new Speaker of Karnataka Assembly Visweswara Hegde Kakery takes office

போட்டியின்றி தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டார்கர்நாடக சட்டசபை புதிய சபாநாயகராகவிஸ்வேசுவர ஹெக்டே காகேரி பதவி ஏற்றார்