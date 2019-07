மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழி அருகே ரூ.58¼ கோடியில் நவீன சேமிப்பு கிடங்கு கட்டும் பணி கலெக்டர் சுரேஷ்குமார் ஆய்வு + "||" + Collector Suresh Kumar inspects construction of modern warehouse at Rs.58 Crore near Sirkazhi

சீர்காழி அருகே ரூ.58¼ கோடியில் நவீன சேமிப்பு கிடங்கு கட்டும் பணி கலெக்டர் சுரேஷ்குமார் ஆய்வு