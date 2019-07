மாவட்ட செய்திகள்

எடியூரப்பா அரசு அமைந்து ஒரு வாரம் ஆகிறதுபுதிய மந்திரிகள் நியமனம் எப்போது? + "||" + It is a week after the Yeddyurappa Government When is the appointment of new ministers?

எடியூரப்பா அரசு அமைந்து ஒரு வாரம் ஆகிறதுபுதிய மந்திரிகள் நியமனம் எப்போது?