குடிநீர் வினியோகம், தெருவிளக்குகள் பராமரிப்பு குறித்து புகார் தெரிவிக்க தொலைபேசி வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Telephone facilities should be arranged for reporting of drinking water supply and maintenance of street lights.

