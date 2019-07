மாவட்ட செய்திகள்

காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோவிலில் ஆடி அமாவாசை திருவிழாஆற்றில் புனித நீராடி பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + Adi new moon festival at Kariyaru Sorimuthu Ayyanar temple Devotees of the holy sacred river in the river, the Sami

காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோவிலில் ஆடி அமாவாசை திருவிழாஆற்றில் புனித நீராடி பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்