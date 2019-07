மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அரசு அருங்காட்சியகத்தில் அரியவகை பொருட்களை பாதுகாப்பது குறித்து மாணவர்களுக்கு பயிற்சி + "||" + Training of students on preservation of rare items at Karur Government Museum

கரூர் அரசு அருங்காட்சியகத்தில் அரியவகை பொருட்களை பாதுகாப்பது குறித்து மாணவர்களுக்கு பயிற்சி