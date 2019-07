மாவட்ட செய்திகள்

ஆடி அமாவாசையையொட்டி குளித்தலை காவிரி ஆற்றங்கரையில் முன்னோர்களுக்கு பொதுமக்கள் தர்ப்பணம் + "||" + General public demonstration to the ancestors on the banks of Cauvery river

