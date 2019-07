மாவட்ட செய்திகள்

ஆடித்தபசு திருவிழா:சங்கரன்கோவிலில் 4 நாட்கள் மதுக்கடைகள் அடைக்க வேண்டும்ஆலோசனை கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல் + "||" + Audiobook Festival: 4 days at Sankarankoil Bars should be shut Emphasis on counseling meeting

ஆடித்தபசு திருவிழா:சங்கரன்கோவிலில் 4 நாட்கள் மதுக்கடைகள் அடைக்க வேண்டும்ஆலோசனை கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்