மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜ.க. ஆட்சியில் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை - முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + In the BJP regime there is no security for all parties Narayanaswamy Accusation

பா.ஜ.க. ஆட்சியில் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை - முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு