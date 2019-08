மாவட்ட செய்திகள்

ஆசாரிபள்ளம் மருத்துவக்கல்லூரியில் எம்.பி.பி.எஸ். முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் அறிமுக கூட்டம் டீன் தலைமையில் நடந்தது + "||" + MBBS at Asari Pallu Medical College The first year students' introductory meeting was chaired by the dean

