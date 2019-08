மாவட்ட செய்திகள்

சு.பள்ளியம்பட்டு கிராமத்தில்நுண்ணீர் பாசன திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் + "||" + In the village of Su Palliyampattu Awareness Camp on Microbial irrigation Project

சு.பள்ளியம்பட்டு கிராமத்தில்நுண்ணீர் பாசன திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம்