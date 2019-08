மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில்வே துறையை தனியார் மயமாக்கினால் மக்களை திரட்டி போராட்டம் - எஸ்.ஆர்.எம்.யு. தொழிற்சங்க பொதுச்செயலாளர் பேட்டி + "||" + If the railway sector is privatized The struggle to mobilize people

ரெயில்வே துறையை தனியார் மயமாக்கினால் மக்களை திரட்டி போராட்டம் - எஸ்.ஆர்.எம்.யு. தொழிற்சங்க பொதுச்செயலாளர் பேட்டி