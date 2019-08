மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்த 5 நாட்களுக்குதமிழகத்திற்கு காவிரி நீரை தொடர்ந்து திறக்க வேண்டும்கர்நாடகத்திற்கு ஒழுங்காற்று குழு உத்தரவு + "||" + For the next 5 days Cauvery water should continue to be opened to Tamil Nadu

