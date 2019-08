மாவட்ட செய்திகள்

காவேரிப்பட்டணம் அருகே அரசு பள்ளியில்குடிபோதையில் கிடந்த ஆசிரியர் பணி இடைநீக்கம்முதன்மை கல்வி அதிகாரி நடவடிக்கை + "||" + At a government school near Kaveripatnam Drunken teacher suspension Action of the Principal Education Officer

