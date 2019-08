மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரத்தில் நின்ற கோலத்தில் அத்திவரதர் தரிசனம் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது + "||" + In kanchipuram In a standing posture The vision of the Athivaradar

காஞ்சீபுரத்தில் நின்ற கோலத்தில் அத்திவரதர் தரிசனம் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது