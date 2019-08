மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி, கல்லூரிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும்மாநகராட்சி ஆணையாளர் சதீஷ் பேச்சு + "||" + The school and college must establish rainwater harvesting structures Corporation Commissioner Satish Speech

பள்ளி, கல்லூரிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும்மாநகராட்சி ஆணையாளர் சதீஷ் பேச்சு