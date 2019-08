மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் ஆடிப்பெருக்கு நாளை ‘களை’ கட்டுமா? குறைந்த அளவே தண்ணீர் செல்வதால் எவ்வித முன்னேற்பாடுகளும் இல்லை + "||" + Will you be able to use tomorrow in Trichy? There is no way to go because there is less water

திருச்சியில் ஆடிப்பெருக்கு நாளை ‘களை’ கட்டுமா? குறைந்த அளவே தண்ணீர் செல்வதால் எவ்வித முன்னேற்பாடுகளும் இல்லை