மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடியில் பொது மயான கொட்டகை இல்லாததால் வெட்ட வெளியில் பிணத்தை எரிக்கும் அவலம் + "||" + The lack of public shedding at Karambakkudy is a cause of the corpse burning outside

கறம்பக்குடியில் பொது மயான கொட்டகை இல்லாததால் வெட்ட வெளியில் பிணத்தை எரிக்கும் அவலம்