மாவட்ட செய்திகள்

ஆடி அமாவாசை விழாவுக்கு சென்ற இடத்தில் தகராறு, பீர் பாட்டிலால் தலையில் அடித்து வாலிபர் கொலை + "||" + Youth killed by beating his head in a bottle of beer

ஆடி அமாவாசை விழாவுக்கு சென்ற இடத்தில் தகராறு, பீர் பாட்டிலால் தலையில் அடித்து வாலிபர் கொலை