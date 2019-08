மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் பலியான, போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.93 லட்சம் இழப்பீடு - கடலூர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + To the family of the police sub-inspector Rs.93 lakh compensation

விபத்தில் பலியான, போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.93 லட்சம் இழப்பீடு - கடலூர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு