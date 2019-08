மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்தும் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்லவில்லை + "||" + the will use Surukkumati valai The fishermen did not go to sea for fishing

மாவட்டத்தில், சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்தும் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்லவில்லை