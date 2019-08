மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவில் அருகே ஒரே நாளில் துணிகரம்2 கோவில்களில் நகை-பணம் கொள்ளைமேலும் 3 இடங்களில் திருட முயற்சி + "||" + Overnight venture near Nagercoil Jewel-money robbery in 2 temples Also try to steal 3 places

நாகர்கோவில் அருகே ஒரே நாளில் துணிகரம்2 கோவில்களில் நகை-பணம் கொள்ளைமேலும் 3 இடங்களில் திருட முயற்சி