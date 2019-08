மாவட்ட செய்திகள்

நாம் நினைத்த இலக்கை எளிதில் அடைய தொழில்நுட்பம் உதவுகிறதுபோலீஸ் டி.ஐ.ஜி. பிரவீன்குமார் அபினபு பேச்சு + "||" + Technology helps us achieve the goal we thought we would The police were called by the D.I.G. Pravin Kumar Abhinabu Speech

நாம் நினைத்த இலக்கை எளிதில் அடைய தொழில்நுட்பம் உதவுகிறதுபோலீஸ் டி.ஐ.ஜி. பிரவீன்குமார் அபினபு பேச்சு