மாவட்ட செய்திகள்

இனி தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டேன்தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட எம்.எல்.ஏ. எச்.விஸ்வநாத் அறிவிப்பு + "||" + I will not contest the election anymore Disqualified MLA H. Viswanath Announcement

இனி தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டேன்தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட எம்.எல்.ஏ. எச்.விஸ்வநாத் அறிவிப்பு