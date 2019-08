மாவட்ட செய்திகள்

மாலத்தீவு முன்னாள் துணை அதிபரிடம் 2-வது நாளாக அதிகாரிகள் விசாரணைதிருப்பி அனுப்ப நடவடிக்கை + "||" + Former Vice Chancellor of the Maldives Officers are investigating for the 2nd day

மாலத்தீவு முன்னாள் துணை அதிபரிடம் 2-வது நாளாக அதிகாரிகள் விசாரணைதிருப்பி அனுப்ப நடவடிக்கை