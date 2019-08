மாவட்ட செய்திகள்

கூத்தாநல்லூர் பகுதிகளில் வறட்சி, குடிதண்ணீரை தேடி அலையும் கால்நடைகள் + "||" + Drought in Koothanallur areas Cattle wandering in search of drinking water

கூத்தாநல்லூர் பகுதிகளில் வறட்சி, குடிதண்ணீரை தேடி அலையும் கால்நடைகள்