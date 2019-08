மாவட்ட செய்திகள்

குப்பைகளை தரம் பிரித்து வழங்கிய 3 பேருக்கு வெள்ளி நாணயம் - ஆணையர் வழங்கினார் + "||" + The garbage provided by Quality Silver coin for 3 people

குப்பைகளை தரம் பிரித்து வழங்கிய 3 பேருக்கு வெள்ளி நாணயம் - ஆணையர் வழங்கினார்