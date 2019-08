மாவட்ட செய்திகள்

ஜெகதாப்பட்டினத்தில் கடல் உள்வாங்கியது: மீன்பிடி தளம் பகுதியில் மணல் திட்டை அகற்றி ஆழப்படுத்த மீனவர்கள் கோரிக்கை + "||" + In jekathappattinam Sea Absorbed In the fishing site area Remove and deepen the sandbag Fishermen demand

ஜெகதாப்பட்டினத்தில் கடல் உள்வாங்கியது: மீன்பிடி தளம் பகுதியில் மணல் திட்டை அகற்றி ஆழப்படுத்த மீனவர்கள் கோரிக்கை