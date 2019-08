மாவட்ட செய்திகள்

ஆடி மாத 3-வது வெள்ளிக்கிழமையையொட்டி அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு திரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + On the 3rd Friday of the month of Audi Special Worship in Amman Temples A large number of devotees Sami Darshan

