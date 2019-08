மாவட்ட செய்திகள்

10 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டு சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தபால்நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட 40 பேர் கைது + "||" + 40 arrested for blocking post office in protest of 10 percent reservation law

10 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டு சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தபால்நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட 40 பேர் கைது