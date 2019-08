மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டுக்கு பணம் வாங்காமல் சரியான வேட்பாளரை தேர்வு செய்ய வேண்டும்மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் பேச்சு + "||" + You have to choose the right candidate without having to pay for the drive District Election Officer Speech

