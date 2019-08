மாவட்ட செய்திகள்

கடவுள் ஆசியால் 2 முறை முதல்-மந்திரி ஆகி உள்ளேன்:‘அரசியலில் நீடிக்க நான் விரும்பவில்லை’குமாரசாமி பரபரப்பு பேட்டி + "||" + I don't want to stay in politics Interview with Kumaraswamy

கடவுள் ஆசியால் 2 முறை முதல்-மந்திரி ஆகி உள்ளேன்:‘அரசியலில் நீடிக்க நான் விரும்பவில்லை’குமாரசாமி பரபரப்பு பேட்டி