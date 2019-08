மாவட்ட செய்திகள்

கருணாநிதிக்கு 6 அடி இடம் கொடுக்க மறுத்த கயவர்களுக்கு பாடம் புகட்டுங்கள்இறுதிக்கட்ட தேர்தல் பிரசாரத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Karunanidhi refused to give the 6-foot location scoundrels a lesson to teach MK Stalin's speech in the final election campaign

