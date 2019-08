மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் ஆடிப்பெருக்கு விழா:அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைமாமாங்கம் செயற்கை நீரூற்றில் பக்தர்கள் புனித நீராடினர் + "||" + The Audience Festival in Salem: Special pooja in Amman temples Devotees took holy water at Mamangam Artificial Fountain

சேலத்தில் ஆடிப்பெருக்கு விழா:அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைமாமாங்கம் செயற்கை நீரூற்றில் பக்தர்கள் புனித நீராடினர்